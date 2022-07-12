Експерша ракетка України стартував зі сенсаційної перемоги на турнірі в Нідерландах

Українець Віталій Сачко з перемоги розпочав турнір ATP Challenger у нідерландському Амерсфорті.

Третя ракетка України Віталій Сачко у трьох сетах обіграв аргентинця Андреа Колларіні у першому колі турніру ATP Challenger у нідерландському Амерсфорті - 6:3, 4:6, 6:4.

Тенісисти провели на корті дві години та 25 хвилин. За цей час Сачко припустився двох подвійних помилок і зробив три ейси.

Після переконливої перемоги у стартовому сеті українець поступився супернику у другій партії, однак в кінці все ж зміг вирвати перемогу.

Наступним суперником українця стане німецький теннісист Матс Мораінг.

Зазначимо, що Сачко у оновленому рейтингу ATP втратив статус першої ракетки України.

Читайте також:

Відомого російського тенісиста підозрюють у договірних матчах: ITF розпочала розслідування

"Продукт російської школи": у РФ намагаються приписати собі перемогу тенісистки з Казахстану на Wimbledon-2022

Українська тенісистка здобула впевнену перемогу на старті турніру в Будапешті