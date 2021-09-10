Експодруга Неймара "підірвала" Instagram порцією інтимних фото: зняла навіть трусики

Красуня відставила всі комплекси в бік.

Колишня дівчина нападника французького ПСЖ Неймара, американська модель Наталя Баруліч нашуміла в Instagram порцією пікантних кадрів.

Дівчина опублікувала в соцмережі кілька фото, на яких вона з'явилася в білому бюстгальтері і панчохах. Водночас помітно, що перед камерою Наталя з'явилася без трусиків.

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

"Нереальна", "Чудова", "Найгарячіша", "Неймовірно красива", "Моя королева", "Дуже сексуально", - відреагували на фото деякі із прихильників моделі.

Раніше Баруліч також зустрічалася з колумбійським співаком Малума, який дружить з Неймаром і є виконавцем офіційної пісні Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

До футболіста Наталя пішла саме від артиста.

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