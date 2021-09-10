Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Експодруга Неймара "підірвала" Instagram порцією інтимних фото: зняла навіть трусики

Дата публікації
Перегляди
19
Експодруга Неймара "підірвала" Instagram порцією інтимних фото: зняла навіть трусики

Наталія Баруліч/instagram.com/natalia

Красуня відставила всі комплекси в бік.

Колишня дівчина нападника французького ПСЖ Неймара, американська модель Наталя Баруліч нашуміла в Instagram порцією пікантних кадрів.

Дівчина опублікувала в соцмережі кілька фото, на яких вона з'явилася в білому бюстгальтері і панчохах. Водночас помітно, що перед камерою Наталя з'явилася без трусиків.

instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia

"Нереальна", "Чудова", "Найгарячіша", "Неймовірно красива", "Моя королева", "Дуже сексуально", - відреагували на фото деякі із прихильників моделі.

  • Раніше Баруліч також зустрічалася з колумбійським співаком Малума, який дружить з Неймаром і є виконавцем офіційної пісні Чемпіонату світу з футболу 2018 року.
  • До футболіста Наталя пішла саме від артиста.
Наступна публікація