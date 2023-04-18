Ексочільнику світового біатлону, якого Росія підкупала повіями, висунули звинувачення в корупції

Колишньому президенту Міжнародного біатлонного союзу (IBU) Андерсу Бессебергу офіційно висунули звинувачення в корупції.

Про це повідомляє Inside the Games.

За даними прокуратури Норвегії, колишній президент IBU у період своєї роботи на посаді отримував хабарі. Гроші йому платили в Росії, за це Бессеберг допомагав спортсменам країни-агресорки у маніпуляції з допінг-пробами.

Раніше Комісія Міжнародного союзу біатлоністів опублікувала подробиці розслідування у справі Бессеберга, визнавши його винним у приховуванні позитивних допінг-проб російських спортсменів.

В обмін на це колишній чиновник користувався послугами повій, оплачених російською стороною. Також йому дарували коштовні подарунки та оплачували відпустку і полювання в Росії.

Крім того, Бессебергу висунуто звинувачення у тому, що федерації-члени на Конгресі IBU 2016 року були підкуплені, щоб проголосувати за проведення чемпіонату світу 2021 року в Тюмені. Всі ці злочини були скоєні у період від 2009 до 2018 року – до моменту, коли Бессеберг і генеральний секретар IBU Ніколь Реш пішли у відставку після того, як було почато кримінальне розслідування.

Бессеберга також звинувачують у тому, що він протягом кількох років користувався автомобілем BMW X5, а витрати на лізинг нібито оплачувала маркетингова агенція Infront.

Колишньому президенту IBU загрожує позбавлення волі терміном до 10 років. Сам Бессеберг заперечує всі звинувачення і стверджує, що ніколи не брав хабарі і не намагався вплинути на антидопінгову роботу IBU.

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