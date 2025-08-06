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Експромоутер Усика пояснив, чому не робив жодних прогнозів на реванш українця з Дюбуа
Олександр Красюк зізнався, що сумнівався в перемозі свого колишнього клієнта.
Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, розповів, чому не робив жодних прогнозів на реванш українського боксера з Даніелем Дюбуа.
За словами промоутера, у нього були погані передчуття перед боєм, але вони розвіялися, коли Усик вийшов у ринг.
"Мушу зізнатися, що я не робив жодних публічних прогнозів, оскільки мав дуже погані передчуття щодо результату. Але щойно я побачив його очі на екрані перед початком бою, мої сумніви розсіялися. Це був режим вбивці", – наводить слова Красюка World Boxing News.
Раніше повідомлялося, що Красюк закликав Усика завершити кар'єру. Також він зробив прогноз на потенційний бій українця з відеоблогером Джейком Полом.
Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу
У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.
На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа. Також доступне відео ефектного нокауту в реванші Усик – Дюбуа.
Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.
Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.
Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.
На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.
Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.