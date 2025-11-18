Експромоутер Усика пояснив, чому той відмовився від титулу WBO

Олександр Усик і Олександр Красюк / Фото: @queensberrypromotions / @leighdawneysportpix

Олександр Красюк, колишній промоутер українського боксера Олександра Усика, поділився своєю думкою, чому той відмовився від титулу WBO і таким чином втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"На ситуацію із титулом WBO треба дивитись у прогресії часу. Офіційний претендент мав бути призначений одразу після поєдинку з Дюбуа, однак Олександр взяв паузу, вмотивувавши її травмою.

WBO надала чемпіонові потрібний час на відновлення і коли цей термін сплив – питання знову постало – або захищай або звільняй. Тож, вважаю, що Олександр вчинив правильно – бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного", – сказав Красюк в ексклюзивному коментарі для Sport.ua.

Зазначимо, що новим володарем титулу WBO, від якого відмовився Усик, став Фабіо Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

Наступний бій Усик повинен був провести саме з Вордлі. Українець ризикував втратити пояс WBO, якби відмовився його захищати, але вирішив добровільно його звільнити.

Усик уже вдруге втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, відмовившись від одного з поясів. У червні минулого року він аналогічно звільнив титул IBF, який унаслідок цього перейшов до британця Даніеля Дюбуа.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, директор команди українського чемпіона Сергій Лапін розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року.