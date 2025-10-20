ТСН у соціальних мережах

Екстренер "Челсі" очолив збірну Швеції

Грем Поттер став керманичем шведської національної команди.

Грем Поттер

Грем Поттер / © Associated Press

Грема Поттера призначено головним тренером збірної Швеції з футболу.

Про це повідомляє Шведський футбольний союз. Термін та умови контракту 50-річного англійського фахівця не розголошуються.

Відомо, що перед Поттером стоїть завдання вивести шведів на чемпіонат світу-2026.

На посаді керманича збірної Швеції він змінив Йона Даля Томассона, під керівництвом якого команда набрала лише одне очко після чотирьох матчів групового етапу відбору на ЧС-2026, наразі посідаючи останнє місце у квартеті з Швейцарією, Косово та Словенією.

Свою тренерську кар'єру Поттер розпочав саме у Швеції, очоливши "Естерсунд", з яким виграв Кубок Швеції і був визнаний найкращим тренером Швеції 2017 року.

Далі Грем перебрався до Англії, де очолював "Суонсі", "Брайтон", "Челсі" та "Вест Гем", звідки його звільнили у вересні цього року.

У заключних матчах групового раунду кваліфікації на Мундіаль команда Поттера зіграє зі Швейцарією (15 листопада) та Словенією (18 листопада).

Нагадаємо, на ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

