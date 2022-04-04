Екстренер "Динамо" та збірної України: Тварини можуть образитися, що їх порівнюють із росіянами

Олексій Михайличенко - про мовчання російських колег щодо війни в Україні.

Колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної України Олексій Михайличенко розповів, що майже ніхто з російських футбольних знайомих не зателефонував йому після вторгнення РФ в нашу країну.

"Я багато спілкувався з багатьма гравцями, які грали в олімпійській, національній збірній, і в принципі дуже добре з ними спілкувалися. Але єдиний із росіян, хто мені зателефонував - це Ігор Скляров, який нині живе в Америці, Чикаго. Його дружина - відома гімнастка і вони працюють там давно, він у великому шоці. Після спілкування зі своїми одноклубниками, друзями з Росії, він потім казав, що це більше Північна Корея, ніж Росія.

Для нього це дуже боляче. Вони, певно, розуміють, що зі мною спілкуватися не бажано. Не буду більше говорити ні імен, ні прізвищ, бо вони вже не мають їх. Прізвища та імена у людей, а у тварин - немає. Ой, тварини можуть образитися, що їх порівняли з росіянами", - сказав Михайличенко в інтерв'ю Футбол NEWS.

Зазначимо, що Михайличенко є переможцем футбольного турніру на Олімпіаді-1988 в Сеулі у складі олімпійської збірної СРСР. Також із національною командою СРСР він здобув срібні медалі Євро-1988.

Раніше повідомлялося, що легендарний воротар київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський емоційно висловився про звірства російських військових в Україні.

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