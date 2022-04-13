Екстренер "Дніпра-1" - про Путіна: злочинець, якому дістанеться найганебніша та найжалюгідніша роль в історії

Михайленко нагадав про відповідальність кожного росіянина.

Колишній головний тренер "Дніпра-1" Дмитро Михайленко висловився про війну в Україні, яку розгорнули російські окупанти.

"Усе, що зараз відбувається в Україні, — це війна та звірство. Я вважаю, що кожний росіянин винен та несе відповідальність у цих злочинах. Країна, де люди перетворилися на тупу та боягузливу масу, де нахабно обманюють з екранів телевізорів, де президент є злочинцем, якому дістанеться найганебніша та найжалюгідніша роль в історії. Їм немає жодного виправдання.

Я дуже хочу, аби в країні закінчилася війна, люди почали займатися своїми справами, працювати, діти пішли до школи, спортсмени почали тренуватися та змагатися. Майбутнє футболу залежить саме від цього, коли все закінчиться", - цитує Михайленка SportArena.

Нагадаємо, що генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін поділився думками щодо майбутнього донецького клубу в умовах війни. За його словами, "гірники" зіткнуться з серйозними проблемами, якщо влітку клуб безкоштовно залишать всі легіонери.

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