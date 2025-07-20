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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
583
Час на прочитання
2 хв

Екстренер Майка Тайсона прокоментував перемогу Усика в реванші з Дюбуа

Тедді Атлас висловив захоплення непереможним українським чемпіоном.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Тедді Атлас, колишній тренер легендарного американського боксера Майка Тайсона, прокоментував перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Відомий американський тренер висловив захоплення непереможним українським боксером.

"Він багато речей робить добре, як, наприклад, коли контратакував, щоб закінчити сьогоднішній бій. Але є одна особлива річ, яку він робить протягом усієї кар'єри. Перемагає. Велич", – написав Атлас на своїй сторінці у соцмережі X.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа.

Крім того, Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші. Невдачу свого підопічного також прокоментував його тренер.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, легендарний Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа.

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