Екстренер "Шахтаря" очолив кривдника "гірників" у Лізі чемпіонів

Паулу Фонсека / © Associated Press

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Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека очолив лісабонський "Спортинг", якому "гірники" програли (0:1) в матчі 4-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Про це офіційно повідомила пресслужба португальського клубу.

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Зазначається, що 53-річний португальський фахівець підписав угоду з "левами" до 2030 року.

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На посаді головного тренера лісабонців Фонсека змінив Руя Боржеша, який очолював команду від грудня 2024 року.

Паулу Фонсека / facebook.com/SportingCP

Останнім місцем роботи Фонсеки був французький "Ліон", який він очолював від січня 2025 року. За цей час "ткачі" під його керівництвом провели 83 матчі: здобули 47 перемог, 11 разів зіграли внічию, а також зазнали 25 поразок.

Раніше "Ліон" повідомив, що за дострокове розірвання контракту з Фонсекою лісабонці виплатять французькому клубу компенсацію в розмірі п'яти мільйонів євро.

Наразі "Спортинг" посідає третє місце в чемпіонаті Португалії, маючи 21 очко після 10 зіграних матчів. Відставання лісабонців від лідера турнірної таблиці "Порту" складає дев'ять балів.

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Нагадаємо, від 2016 до 2019 року Фонсека очолював донецький "Шахтар". Разом з "гірниками" португальський фахівець по три рази виграв чемпіонат і Кубок України, а також одного разу тріумфував у Суперкубку країни.

Його дружина — українка Катерина, пара виховує двох дітей. Португалець неодноразово висловлювався на підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення.

Раніше повідомлялося, що Фонсека висловив бажання очолити збірну України або повернутися до "Шахтаря".

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