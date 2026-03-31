Екстренер "Шахтаря" очолив "Тоттенгем"
Роберто Де Дзербі став новим керманичем "шпор".
Англійський "Тоттенгем" оголосив про призначення Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера.
Як повідомляється на офіційному сайті "шпор", 46-річний італійський фахівець підписав з клубом довгострокову угоду.
Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо зазначав, що лондонці домовилися з Де Дзербі про 5-річний контракт.
Біля керма "шпор" Де Дзербі замінив хорвата Ігора Тудора, якого звільнили всього після 43 днів на посаді.
Останнім місцем роботи Де Дзербі був французький "Марсель", звідки його звільнили в лютому цього року.
До того італієць очолював англійський "Брайтон", а перед цим від 2021-го до 2022 року працював головним тренером донецького "Шахтаря". Він залишив "гірників" після початку повномасштабного російського вторгнення до України.
Наразі "Тоттенгем" близький до вильоту з АПЛ. Команда посідає лише 17-те місце, набравши 30 очок за 31 тур.