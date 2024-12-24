Екстренер Усика відреагував на його перемогу в реванші з Ф'юрі та порадив українцю завершити кар'єру

Джеймс Алі Башир вважає, що Олександру більше немає чого доводити в ринзі.

Джеймс Алі Башир, колишній тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував його перемогу в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

На його думку, Олександру відносно легко вдалося виграти цей поєдинок. Однією з причин він назвав провальну стратегію "Циганського короля", який мав розгублений вигляд у ринзі.

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"Олександр Усик відносно легко переміг Ф'юрі в реванші. Як на мене, бій навіть не був близьким. Я можу дати Тайсону 4 раунди. Часом Тайсон мав розгублений вигляд, він не знав, що робить. Cтратегія, якщо вона взагалі була, була жахливою. Здавалося, що він не знає, що робити.

Ф'юрі був занепокоєним, невпевненим в собі. Рефері не робив йому попереджень за те, що він клав рукавичку на обличчя Усика. Він мав вигляд дуже знервований і коли він починав боксувати з Усиком, я знав, що це жахлива ідея", – сказав Башир у коментарі Seconds Out.

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Також Башир порадив своєму колишньому підопічному завершувати кар'єру після перемоги над Ф'юрі. Він вважає, що Усику вже не залишилося чого доводити в ринзі.

"Особисто я запропонував би Усику завершити кар'єру, просто піти зі спорту. Йому більше нічого доводити. Він зробив усе, що необхідно. Я б не намагався більше змагатися, я б повісив рукавички на цвях.

Я чув розмови, що він хоче повернутися до крузервейту або перейти до бріджервейту, але я вважаю, що буде мудро запакувати речі і повернутися додому до своєї родини, поки з твоїм здоров'ям ще все гаразд.

У нього багато грошей, багато успіху, у нього одна з найблискучіших кар'єр у недавній історії боксу, і він непереможний. Я хочу сказати, що це був би гарний момент піти зараз зі спорту. Я не бачу нікого, хто міг би побити Олександра Усика. Вони всі приходили, але він відправив їх усіх назад", – резюмував Башир.

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Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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