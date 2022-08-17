Екстренер Володимира Кличка - про скандальне викладене Ломаченком відео: які ще потрібні докази, що він "ватник"

Приводом для критики з боку Городнічова стало нещодавно викладене в Instagram Ломаченка відео інтерв'ю митрополита УПЦ МП.

Цей священнослужитель раніше вже відомий скандальними заявами. Він казав, що українці заслужили бомбардування російською армією, оскільки терплять гей-паради у Києві. Окрім того, Митрополит – активний противник автокефалії української церкви. Також священнослужитель сприяє депортації українців із Маріуполя, вивозячи мирних мешканців до Росії.

Критику на адресу Ломаченка екстренер Володимира Кличка виклав на своєму YouTube-каналі.

"Вася Ломаченко знову зашкварився. Усі ви бачили його пост у Instagram. Які ще потрібні докази, що він ватник? Ще раз підтверджую, зараз ще там нарив і надам вам інформацію. Отже, вирішуєте ви, улюблені глядачі", - сказав Городнічов.

Додамо, Ломаченко досі публічно не засудив вторгнення російської армії до України. Утім, Василь від початку війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського. Нещодавно він виклав другу частину відео інтерв'ю з митрополитом УПЦ МП, через що знову нарвався на критику з боку користувачів в Instagram.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата наступного бою Ломаченка. За попередніми даними, наступним суперником українця буде Джемейн Ортіс.