Екстренер з фізпідготовки українських баскетбольних клубів загинув на війні з російськими окупантами

Колишній тренер з фізичної підготовки столичних "Київ-Баскета" та "Будівельника" Дмитро Марховський загинув на війні проти російських загарбників.

Трагічну новину повідомив його батько Олег на своїй сторінці у Facebook. За його словами, Дмитро загинув у січні 2024 року, до останнього часу він вважався зниклим безвісти.

Дмитро мобілізувався до лав ЗСУ наприкінці вересня 2023 року, він був бойовим медиком. Ще влітку минулого року Марховський працював з жіночими командами України на континентальних змаганнях.

"Рівно 31 рік тому цього дня, у пологовому будинку №1 у Києві, на славних Печерських схилах Дніпра, народився мій син Дмитро. Займався улюбленою справою ще з підліткового віку – грав у баскетбол і фахово тренував баскетболістів.

Та у січні цього року пішов на небеса, захищаючи те, що було йому найдорожче: своє місто, свою родину, свою Землю, свої цінності. На фронті був бойовим медиком, рятував життя побратимів.

Останніми його словами, зі слів очевидчів того бою під селом Роботино на Запоріжжі, була фраза: "Зі мною все гаразд, можу продовжувати надавати допомогу!"

“Всі ми помремо. На жаль, ми не обираємо собі смерть. Але ми можемо зустріти її гідно, щоб нас запам'ятали як чоловіків.” Це з монологу головного персонажу фільму "Гладіатор".

Синку, ти прожив своє життя гідно. Тепер ти і мій небесний захисник! Сумую, горюю та пишаюся тобою водночас! Світла пам'ять тобі – Син, Воїн, Тренер!", – написав Олег Марховський.

Нагадаємо, наприкінці минулого року внаслідок російського ракетного обстрілу у Львові загинув відомий український баскетболіст Bіктор Кобзистий.

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