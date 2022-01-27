Екстренера німецького клубу на рік вигнали з футболу через підроблений ковід-сертифікат

Екстренера німецького клубу на рік вигнали з футболу через підроблений ковід-сертифікат

Також фахівцю доведеться заплатити штраф.

Колишній головний тренер бременського "Вердера" Маркус Анфанг дискваліфікований на один рік за те, що отримав підроблений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалив Спортивний трибунал Німецької футбольної асоціації (DFB).

Крім заборони займатися тренерською діяльністю протягом року, Анфанг повинен заплатити штраф у розмірі 20 тисяч євро.

Також покарання за використання фальшивого ковід-сертифікату отримав його колишній асистент у "Вердері" Флоріан Юнге. Він усунений на десять місяців та оштрафований на 3 тисячі євро.

Термін дискваліфікації відраховуватиметься від 20 листопада 2021 року. "Бан" Анфанга на тренерську діяльність завершиться 1 червня. Утім, до 30 червня 2023 року він перебуватиме на випробувальному терміні.

"Своїми діями Маркус Анфанг і Флоріан Юнге значною мірою порушили свою функцію зразка для наслідування як тренери. Проте, враховуючи зроблені ними визнання, вважаю за можливе призначити випробувальний термін, щоб дати їм можливість брати участь у сезоні-2022/23", - заявив голова спортивного суду Ганс Е. Лоренц.

47-річного Анфанга та його помічника Юнга було звільнено з "Вердера" 20 листопада 2021 року після розслідування, яке дало встановити, що вони використовували підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

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