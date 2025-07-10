Екстренера "Реала" Анчелотті засудили до року в'язниці в Іспанії: яка причина

Карло Анчелотті / © Associated Press

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Головного тренера збірної Бразилії з футболу Карло Анчелотті, який раніше очолював мадридський "Реал", засудили до одного року позбавлення волі за податкове шахрайство.

Таке рішення ухвалив мадридський суд, повідомляє EFE.

Джерело зазначає, що 66-річний італійський фахівець також повинен сплатити штраф у розмірі 386 361,93 євро.

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Крім того, йому заборонено отримувати державну допомогу, а також користуватися податковими або соціальними пільгами протягом трьох років.

Анчелотті був визнаний винним у шахрайстві з податками 2014-го року та виправданий за аналогічним порушенням за 2015-й рік.

Щоправда, швидше за все, Анчелотті за ґрати не потрапить. Адже, згідно з іспанським законодавством, у разі відсутності попередніх вироків і за умови добровільного погашення заборгованості, термін до двох років може бути умовним.

Нагадаємо, Анчелотті очолював "Реал" від 2013 до 2015 року, та від 2021 до літа 2025 року, коли прийняв збірну Бразилії.

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Протягом свого першого періоду на чолі мадридців Карло виграв чотири трофеї: тріумфував у Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

Упродовж свого другого періоду роботи з "вершковими" італієць виграв 11 трофеїв, включно з двома титулами Ла Ліги та двома Лігами чемпіонів.

Анчелотті є одним з найбільш успішних тренерів в історії футболу. Він єдиний керманич, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів – двічі з "Міланом" (2003, 2007) та тричі з "Реалом" (2014, 2022, 2024).