Екстренера "Шахтаря" на 9 місяців відсторонили від футболу: за що його покарали (відео)

Головного тренера французького "Ліона" Паулу Фонсеку на 9 місяців відсторонили від футболу.

Про це повідомляє видання LFP.

51-річний португальський фахівець отримав таке покарання за підсумками розгляду інциденту, який трапився 2 березня під час матчу 24-го туру чемпіонату Франції проти "Бреста".

Наприкінці поєдинку арбітр вирушив переглянути відеоповтор епізоду з можливим порушенням правил і призначенням пенальті у ворота "Ліона". Фонсека почав кричати на рефері та активно жестикулювати. Суддя показав тренеру червону картку, після чого той ледь не накинувся на нього.

Meanwhile let’s check in on Paulo Fonseca over in France pic.twitter.com/pSMhYd6sDQ — Matteo Bonetti (@Bonetti) March 2, 2025

Відсторонення Паулу триватиме до 30 листопада 2025 року. Ба більше, до 15 вересня йому навіть заборонено заходити до роздягальні своєї команди перед матчами і в перерві, він не зможе перебувати на лавці для запасних під час ігор.

Зазначимо, що Фонсека є екстренером донецького "Шахтаря", який очолював від 2016-го до 2019 року. Під його керівництвом "гірники" по три рази виграли чемпіонат і Кубок України, а також завоювали один Суперкубок країни.

Після відходу з донецького клубу португалець тренував італійську "Рому" (2019-2021), французький "Лілль" (2022-2024), а також італійський "Мілан" (2024), звідки його звільнили наприкінці минулого року. Вже у січні 2025-го Фонсека очолив "Ліон".

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