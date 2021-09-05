Ексукраїнець на прізвисько "Полярний ведмідь" зазнав нищівної поразки від британця в UFC (відео)

Поєдинок тривав лише дві з половиною хвилини.

На турнірі UFC Fight Night 191 в американському Лас-Вегасі (штат Невада) молдаванин Сергій Співак на прізвисько "Полярний ведмідь" зазнав нищівної поразки від британця Тома Аспіналла.

Бій було завершено вже в першому раунді. Аспіналл відправив ексукраїнця в нокдаун ефектним потраплянням ліктем в обличчя. Після цього Том добив Сергія, який вже не відповідав на його удари.

26-річний Співак зазнав 3-ї поразки у змішаних єдиноборствах. У його активі 13 перемог.

28-річний Аспіналл виграв в 11-й раз за кар'єру. На його рахунку також 2 поразки.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у попередньому поєдинку Співак переміг Олексія Олійника, який втік з України до Росії.

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