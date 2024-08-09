Ексукраїнський борець, який змінив громадянство через Беленюка, здобув "золото" Олімпіади-2024

Колишній український борець греко-римського стилю Семен Новіков завоював золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кг 26-річний уродженець Харкова, який представляє Болгарію, здолав іранця Алірезу Мохмадіпіані (7:0), якому у півфіналі програв українець Жан Беленюк.

Новіков тривалий час був головним конкурентом Беленюка за місце у складі збірної України на великих міжнародних турнірах, зокрема на Олімпіаді-2020, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року. Тоді саме Жану довірили представляти нашу країну й той став олімпійським чемпіоном, а Семен поїхав до Токіо в ролі його спаринг-партнера.

Перед цим Новіков 2020 року в складі збірної України здобув "золото" на чемпіонаті Європи, який Беленюк пропустив. Також Семен двічі вигравав чемпіонат світу U-23, чого раніше не вдавалося зробити нікому з українців.

Згодом Новіков ухвалив рішення змінити спортивне громадянство і 2023 року почав виступати за Болгарію.

Після здобуття олімпійського "золота" Новіков зробив заяву щодо свого коріння. Семен зізнався, що почувається українцем, незважаючи на зміну громадянства.

"Я народився в Україні, почуваюся українцем. Якщо я змінив громадянство, це не означає, що я припинив бути українцем. Моя сім'я живе в Україні. Мої друзі живуть в Україні, захищають Україну. Як можу, так і допомагаю їм" – передає слова Новікова кореспондентка Tribuna.com Ірина Козюпа.

Після завоювання олімпійського "золота" Новіков також зробив спільне фото з Беленюком, який завоював "бронзу" та красиво сповістив про завершення кар'єри.

Жан Беленюк і Семен Новіков / Фото: Associated Press

Для Новікова це перша олімпійська медаль у кар'єрі. Крім золота ОІ, у складі збірної Болгарії він здобув "бронзу" чемпіонату Європи-2023.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Станом на зараз Україна має десять нагород на ОІ-2024: три золоті, три срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 15-ту позицію в медальному заліку.

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