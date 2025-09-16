Ексворотаря "Динамо" та "Шахтаря" затримали під час спроби незаконного перетину кордону – ЗМІ

Артур Рудько / © ФК Шахтар

Колишнього воротаря київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та низки інших футбольних клубів Артура Рудька було затримано під час спроби незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією джерела, це сталося коли 33-річний ексфутболіст намагався залишити територію України.

За неофіційними даними, зараз Артур уже проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Останнім клубом Рудька був одеський "Чорноморець", який він залишив після закінчення минулого сезону.

Артур є вихованцем "Динамо", у складі якого виграв УПЛ (2015/16), два Кубки (2013/14, 2014/15) та три Суперкубки України (2016, 2018, 2019). Також він став чемпіоном країни та володарем національного Кубка з "Шахтарем" у сезоні-2023/24.

Також Рудько грав за "Говерлу", "Металіст", кіпрський "Пафос" і польський "Лех". В активі голкіпера є виступи за юнацькі та молодіжні збірні України різного віку.