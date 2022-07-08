Ексзірка "Арсенала" несподівано оголосив про завершення кар'єри у віці 30 років

Відомий англійський футболіст Джек Вілшир вирішив повісити бутси на цвях.
На своїй сторінці у Twitter 30-річний півзахисник повідомив про завершення ігрової кар'єри.
"Сьогодні я оголошую про завершення кар'єри у професіональному футболі. Це була неймовірна подорож, наповнена багатьма неймовірними моментами. Для мене честь відчути все те, що я пережив протягом своєї кар'єри. Починаючи від моменту, коли я був маленьким хлопчиком, який копав м'яч у саду, до капітанства мого улюбленого "Арсенала" та виступів за свою країну на чемпіонаті світу. Я здійснив свою мрію.
Було важко прийняти те, що останнім часом моя кар'єра вислизає з рук через причини, що не залежать від мене. Відчуваю, що ще міг багато чого. Граючи на найвищому рівні, я завжди дотримувався величезних амбіцій. Я поміркував та поговорив з найближчими мені людьми. Тепер знаю, що зараз настав саме той час. Незважаючи на важкі моменти, я з великою гордістю озираюся на свою кар'єру, на те, чого досяг", - написав Вілшир.
I’ve lived my dream. Thank you all ❤️ pic.twitter.com/rB5gnyyUlK— Jack Wilshere (@JackWilshere) July 8, 2022
Джек є вихованцем "Арсенала" і був капітаном команди, але через низку важких травм не зміг довго пограти на найвищому рівні. На рахунку Вілшира 197 матчів у футболці "канонірів".
Також він пограв у складі "Борнмута", "Вест Гема" і "Болтона". Останнім його клубом став данський "Орхус". За збірну Англії хавбек зіграв 34 поєдинки, забив 2 голи.
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