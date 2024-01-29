Ексзірка "Динамо" та дворазовий чемпіон України оголосив про завершення кар'єри

Мілош Нінкович у віці 39 років вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній півзахисник київського "Динамо" Мілош Нінкович анонсував завершення професійної кар'єри футболіста.

На своїй сторінці в Instagram 39-річний сербський хавбек повідомив, що після закінчення сезону-2023/24 повісить бутси на цвях.

Зараз Нінкович виступає за австралійський "Вестерн Сідней Вондерерс", де цього сезону провів п'ять матчів.

Нінкович – вихованець сербського клубу "Чукарічки", де й розпочав свою професіональну кар'єру 2002 року.

Влітку 2004-го він перейшов до "Динамо", за яке виступав від 2004 до 2013 року. У складі "біло-синіх" серб зіграв 160 матчів, відзначившись 15 голами та 16 асистами.

Разом з киянами Мілош двічі вигравав УПЛ, завоював три Кубки і п'ять Суперкубків України.

Після відходу з "Динамо" він також встиг пограти за французький "Евіан", сербську "Црвену Звезду" та австралійський "Сідней".

Від 2009 до 2012 року Нінкович викликався до збірної Сербії. За національну команду півзахисник провів 28 матчів.

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