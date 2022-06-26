Ексзірка "Реала" Бейл анонсував свій перехід у новий клуб: де гратиме кривдник збірної України

Ексзірка "Реала" Бейл анонсував свій перехід у новий клуб: де гратиме кривдник збірної України

Валлійський нападник Гарет Бейл визначився зі своєю новою командою. Колишній гравець мадридського "Реала" продовжить кар'єру за океаном.

На початку червня Гарет Бейл оголосив про відхід з мадридського "Реала" після завершення свого контракту з "вершковими". Без клубу валлієць залишався недовго - підписати зіркового форварда вирішив "Лос-Анджелес".

Про перехід до учасника американської ліги МЛС 32-річний нападник оголосив у себе в соцмережах.

"Скоро побачимося, "Лос-Анджелес", - підписав Бейл ролик, де він стоїть у символіці американського клубу.

Зазначимо, що саме Бейл у складі валлійської збірної переміг Україну (1:0) в фіналі плейоф за вихід на ЧС-2022. Єдиний гол Уельс забив після удару Гарета зі штрафного - м'яч у власні ворота зрізав Андрій Ярмоленко.

Додамо, що в США валлієць стане одноклубником легенди туринського "Ювентуса" Джорджо К'єлліні, який цього літа також приєднався до "Лос-Анджелеса".

Бейл став гравцем "Реала" 2013 року, перебравшись до Мадрида з лондонського "Тоттенгема" за рекордну на той час суму - 101 млн євро. Відтоді Гарет провів за "вершкових" 258 матчів, забив 106 голів і віддав 67 асистів.

Разом з "Реалом" валлієць тричі виграв Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА, одного разу став володарем Кубка Іспанії, п'ять разів перемагав у Лізі чемпіонів, а також чотири рази тріумфував на Клубному чемпіонаті світу.

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