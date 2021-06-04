Ексзірка "Шахтаря" одружився на відомій моделі: фото сексуальної красуні

Дівчині раніше приписували зв'язки з Неймаром.

Колишній вінгер донецького "Шахтаря" Дуглас Коста, який нині виступає на правах оренди за "Греміо", одружився на своїй подрузі Наталії Феліш.

Пара вже поділилася фото з урочистого заходу.

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

Для Кости це другий шлюб. Раніше він був одружений на Луїзі Рамос. Феліш - відома у Бразилії модель. Раніше їй приписували зв'язок з іншим зірковим футболістом - Неймаром.

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

Коста виступав за "Шахтар" від 2010 до 2015 року.

У складі "гірників" Дуглас зіграв 202 матчі, забив 38 м'ячів і виграв 11 трофеїв.

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