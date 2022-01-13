Ексзірка європейського футболу врятував життя супернику, в якого на полі стався серцевий напад

Ексзірка європейського футболу врятував життя супернику, в якого на полі стався серцевий напад

Хамес Родрігес став головним героєм матчу в Катарі.

Колумбійський півзахисник "Аль-Раяна" Хамес Родрігес під час поєдинку Чемпіонату Катару врятував життя захиснику "Аль-Вакри" Усману Кулібалі.

На 42-й хвилині зустрічі 32-річний малієць раптово знепритомнів. Родрігес моментально кинувся на допомогу Кулібалі, перш ніж бригада лікарів встигла з'явитися на полі.

Хамес поправив постраждалому голову, аби він можливість нормально дихати. Саме це зіграло важливу роль у порятунку життя Кулібалі.

Після надання екстреної медичної допомоги Усмана доправили до лікарні. Зараз його стан оцінюється як стабільний. Після матчу катарська ліга підтвердила, що Кулібалі переніс серцевий напад.

JAMES RODRÍGUEZ IS A HERO!



The Colombian player was vital in saving the life of Ousmane Coulbaly, who suffered a cardiac arrest during a game!



James helped by adjusting his rival’s head so that he could breathe properly, according to doctors. #RM #barca pic.twitter.com/YKOfSFWA6j — AiScore (@aiscoreofficial) January 12, 2022

Хамес Родрігес грає за "Аль-Раян" від вересня 2021 року. Раніше він виступав за мадридський "Реал", мюнхенську "Баварію" та англійський "Евертон".

Малієць Кулібалі відомий виступами в Європі за французькі "Генгам" і "Брест", а також грецький "Панатінаїкос". Він є дворазовим бронзовим призером Кубка Африки.

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