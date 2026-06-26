ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
2 хв

Еквадор сенсаційно переміг Німеччину та здобув путівку до плейоф ЧС-2026

Незважаючи на поразку в останньому турі, Бундестім виграла групу E.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Еквадор — Німеччина

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

Збірна Еквадору сенсаційно перемогла команду Німеччини в матчі заключного третього туру групи E чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка) завершився з рахунком 2:1.

Німці відкрили рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі — Лерой Сане забив гол з передачі Флоріана Вірца.

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

Проте вже на 9-й хвилині еквадорці результативно відповіли — Нільсон Ангуло точно пробив під праву стійку після пасу Педро Віте в зону перед штрафним майданчиком суперника.

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

На старті другого тайму підопічні Юліана Нагельсманна могли отримав право пробити пенальті — на 46-й хвилині Хоель Ордоньєс стрибнув у ноги Кая Гаверца у власному карному майданчику, але після перевірки VAR 11-метровий було скасовано через фол Сане у середині поля, після якого й почалася атака.

На 77-й хвилині Еквадор шокував німців другим забитим м'ячем — після подачі з кутового Кевін Родрігес скинув головою на Гонсало Плату, а той вразив ворота Мануеля Ноєра.

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

  • В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Кот-д'Івуару обіграла команду Кюрасао з рахунком 2:0.

  • Таким чином, Німеччина (6 очок) стала переможцем групи E — Бундестім ще за підсумками другого туру забезпечила собі участь у плейоф. Кот-д'Івуар (6 балів) вийшов до 1/16 фіналу з другого місця.

  • Еквадор (4 пункти) потрапив до плейоф з третьої сходинки. Для Кюрасао (1 очко) Мундіаль завершено.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie