Еквадор сенсаційно переміг Німеччину та здобув путівку до плейоф ЧС-2026

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

Реклама

Збірна Еквадору сенсаційно перемогла команду Німеччини в матчі заключного третього туру групи E чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка) завершився з рахунком 2:1 .

Німці відкрили рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі — Лерой Сане забив гол з передачі Флоріана Вірца.

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

Проте вже на 9-й хвилині еквадорці результативно відповіли — Нільсон Ангуло точно пробив під праву стійку після пасу Педро Віте в зону перед штрафним майданчиком суперника.

Реклама

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

На старті другого тайму підопічні Юліана Нагельсманна могли отримав право пробити пенальті — на 46-й хвилині Хоель Ордоньєс стрибнув у ноги Кая Гаверца у власному карному майданчику, але після перевірки VAR 11-метровий було скасовано через фол Сане у середині поля, після якого й почалася атака.

На 77-й хвилині Еквадор шокував німців другим забитим м'ячем — після подачі з кутового Кевін Родрігес скинув головою на Гонсало Плату, а той вразив ворота Мануеля Ноєра.

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

Еквадор — Німеччина / © Associated Press

В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Кот-д'Івуару обіграла команду Кюрасао з рахунком 2:0.

Таким чином, Німеччина (6 очок) стала переможцем групи E — Бундестім ще за підсумками другого туру забезпечила собі участь у плейоф. Кот-д'Івуар (6 балів) вийшов до 1/16 фіналу з другого місця.

Еквадор (4 пункти) потрапив до плейоф з третьої сходинки. Для Кюрасао (1 очко) Мундіаль завершено.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Реклама

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Новини партнерів