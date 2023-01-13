Ель Класико бути: "Барселона" в серії пенальті пробилася до фіналу Суперкубка Іспанії (відео)

Два голи каталонців у матчі 1/2 фіналу було скасовано після застосування системи VAR.

"Барселона" перемогла "Бетіс" у півфіналі Суперкубка Іспанії. Поєдинок в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті нерви виявилися міцнішими у "синьо-гранатових".

Команда Хаві Ернандеса могла виходити вперед у середині першого тайму, але гол Педрі було скасовано через офсайд після перегляду відеоповтору (VAR). Однак до перерви "блаугранас" таки відкрили рахунок – на 40-й хвилині відзначився Роберт Левандовські.

"Бетіс" зумів відновити паритет на 77-й хвилині зусиллями Набіля Фекіра. На 81-й хвилині Левандовські повернув перевагу каталонцям, але його забитий м'яч після втручання VAR також було скасовано через положення поза грою.

Таким чином, команди продовжили з'ясовувати переможця поєдинку в екстратаймах. На початку першого овертайму гол Ансу Фаті дозволив "Барселоні" повести в рахунку, але "зелено-білі" вдруге спромоглися відігратися – Лорен Морон завдав точного удару на 101-й хвилині.

На 118-й хвилині "Бетіс" залишився у меншості – Андрес Гвардадо достроково пішов з поля, отримавши дві жовті картки. Проте чисельною більшістю "Барселона" не скористалася, рефері зафіксував нічию за підсумками овертаймів.

А в серії пенальті точнішими були гравці каталонського клубу, які реалізували чотири з чотирьох своїх ударів. Своєю чергою, "Бетіс" двічі схибив з 11-метрової позначки – з ударами Хуанмі та Вілліама Карвалью впорався Марк-Андре тер Штеген.

Огляд матчу

Отже, в фіналі Суперкубка Іспанії уболівальники матимуть змогу побачити Ель Класико – "Барселона" позмагається з мадридським "Реалом", який у першому півфіналі в серії пенальті здолав "Валенсію".

Вирішальний матч турніру відбудеться в неділю, 15 січня. Початок – о 21:00 за київським часом. Чинним володарем трофею є "Реал" – минулого року мадридці в фіналі обіграли "Атлетик" Більбао.

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