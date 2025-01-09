Ель Класико бути: "Реал" без Луніна розбив "Мальорку" і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії

12 січня "вершкові" зійдуться у боротьбі за трофей з "Барселоною".

Мадридський "Реал" розгромив "Мальорку" в півфінальному матчі Суперкубка Іспанії-2025. Поєдинок у місті Джидда (Саудівська Аравія) завершився з рахунком 3:0 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На 63-й хвилині "Королівський клуб" вийшов уперед – відзначився Джуд Беллінгем.

У компенсований час підопічні Карло Анчелотті забили ще двічі, довівши справу до розгрому. На 90+2-й хвилині м'яч до сітки власних воріт зрізав захисник "червоно-чорних" Мартін Вальєнт.

А потім на 90+5-й хвилині Родріго на дальній стійці ударом злету замкнув подачу від Лукаса Васкеса.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота мадридського клубу захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Мальорка"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Реал" вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії, де позмагається з "Барселоною", яка в першому півфіналі перемогла "Атлетик" Більбао з рахунком 2:0.

Фінальний матч турніру відбудеться в неділю, 12 січня. Початок – о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що чинним володарем Суперкубка Іспанії є "Реал". Торік мадридський клуб у фіналі з Луніним у воротах знищив "Барселону" (4:1).

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