Ель Класико для Луніна: основний воротар "Реала" отримав травму та не зіграє з "Барселоною"

Основний воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа отримав травму в матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти дортмундської "Боруссії".

Як повідомляє офіційний сайт "вершкових", у 32-річного бельгійського голкіпера діагностовано пошкодження аддуктора лівої ноги. Терміни його відновлення наразі не відомі.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, через м'язове пошкодження Куртуа пропустить матч 11-го туру чемпіонату Іспанії проти "Барселони", який заплановано на суботу, 26 жовтня.

Відтак очікується, що ворота мадридців в Ель Класико захищатиме українець Андрій Лунін, який цього сезону вже зіграв два матчі, поки Куртуа був відсутній через м'язову травму.

Перед очним протистоянням у Мадриді підопічні Карло Анчелотті відстають від лідера "Барселони" на три очки у турнірній таблиці Ла Ліги.

Нагадаємо, "Реал" на своєму стадіоні оформив божевільний камбек і розгромив дортмундську "Боруссію" (5:2). Мадридці програвали 0:2 після першого тайму, але в другому забили п'ять м'ячів без відповіді.

Після перемоги над німецьким клубом "Реал" з 6 очками піднявся на дев'яте місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. У наступному турі найпрестижнішого євротурніру мадридці 5 листопада приймуть італійський "Мілан".

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