Ель Класико бути: "Реал" обіграв "Атлетіко" та пробився до фіналу Суперкубка Іспанії

"Реал" Мадрид

Мадридський "Реал" став другим фіналістом Суперкубка Іспанії-2026. У півфінальному матчі турніру, який відбувся 8 січня у саудівському місті Джидда, "вершкові" здолали "Атлетіко" з рахунком 2:1 .

Уже на 2-й хвилині мадридського дербі "Королівський клуб" відкрив рахунок завдяки гарматному удару Федеріко Вальварде зі штрафного. Цей гол дозволив підопічним Хабі Алонсо вирушити на перерву в ролі лідера.

На старті другої половини зустрічі "Реал" та "Атлетіко" обмінялися голами. Спочатку на 55-й хвилині Родріго подвоїв перевагу "бланкос" після передачі Вальверде.

Але вже за три хвилин Александер Серлот скоротив відставання "матрацників", на дальній стійці замкнувши подачу Джуліано Сімеоне.

Більше голів команди не забили. "Реал" втримав перемогу та пробився до фіналу Суперкубка Іспанії, де зіграє з "Барселоною", яка днем раніше в першому півфіналі рознесла "Атлетик" Більбао (5:0).

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів увесь матч з "Атлетіко" на лавці для запасних. Ворота "вершкових" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що цього сезону Лунін зіграв лише два матчі за "Реал" – проти "Олімпіакоса" у Лізі чемпіонів та з "Талаверою" в Кубку Іспанії, де вперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою "бланкос".

Огляд матчу "Атлетіко" – "Реал" Мадрид

Ель Класико у фіналі Суперкубка Іспанії відбудеться в неділю, 11 січня, початок – о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що торік володарем Суперкубка Іспанії стала "Барселона", яка у фіналі в надрезультативній грі рознесла "Реал" (5:2).

Найбільше разів цей трофей вигравала "Барселона" – 15. Далі йде мадридський "Реал" – 13 перемог у Суперкубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ українця Іллі Забарного у серії пенальті здолав "Марсель" і здобув Суперкубок Франції.