"Емоції переповнюють": Куліш висловився про здобуття срібної медалі на Олімпіаді-2024

Український стрілець Сергій Куліш прокоментував завоювання "срібла" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Куліш виборов нагороду в стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.

"Зараз емоції переповнюють. Так завжди після якоїсь медалі, це завжди так. Навіть важко якось розповісти, які це емоції, бо вони зашкалюють.

Як вдалося тримати концентрацію? Це розмова із собою, це важко. У нас такий вид спорт – більш технічний та статичний. Але якось вдалося – це не перший раз, тож досвід є", – цитує Куліша Суспільне Спорт.

Для 31-річного Куліша це друга олімпійська медаль у кар'єрі. На Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро він виграв "срібло" у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів.

"Срібло" Куліша – друга медаль України на ОІ-2024. Першу нагороду для нашої країни завоювала фехтувальниця Ольга Харлан – "бронзу" в індивідуальному турнірі шаблісток.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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