Емоції взяли гору: Берінчик і Девіс влаштували штовханину після фінальної битви поглядів (відео)

Боксери ледь не побилися за день до титульного поєдинку.

Володар титулу WBO у легкій вазі українець Денис Берінчик та американець Кейшон Девіс провели фінальну битву поглядів перед чемпіонським боєм.

Перед битвою поглядів Кейшон показав жест "перерізання горла", а під час неї рукою погладжував титул, який на своєму плечі тримав український боксер.

Коли Девіс повернувся до глядачів, то Берінчик ззаду штовхнув його. Це спричинило штовханину, яка ледь не переросла у бійку. Охорона втрутилася і розборонила боксерів.

NO LOVE IN THE FINAL FACE-OFF



The championship fight is official! pic.twitter.com/LL9wIlVJkT — Top Rank Boxing (@trboxing) February 13, 2025

Поєдинок між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч проти 15 лютого в Нью-Йорку (США) на легендарній арені "Madison Square Garden".

Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

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У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

Раніше Девіс спробував вирвати пояс у Берінчика під час їхньої першої дуелі поглядів.

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