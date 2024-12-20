Емоції зашкалювали: Ф'юрі жорстко вилаяв Усика наприкінці битви поглядів (відео)

Стали відомі подробиці перепалки, яка виникла між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі під час фінальної пресконференції перед боєм-реваншем.

У четвер, 19 грудня, наприкінці заходу українець і британець провели надзвичайно довгу битву поглядів, яка тривала понад 10 хвилин.

Завершилася вона тим, що "Циганський король" дав волю своїм емоціям та жорстко вилаяв свого суперника. Текст розмови між боксерами наводить Tribuna.com.

Ф'юрі: Кролик отримає своє. Кролика тра***ть. Тебе тра***ть. Цього разу я тебе спотворю, рознесу на шматки. Ти був готовий на 150%. Ти був найкращим з усіх, ким міг бути. І все одно нічого не зміг зробити. Ти все одно нічого не міг зробити.

Усик: Не бійся, я не залишу тебе наодинці.

Ф'юрі: Це ти не бійся. Ти потворний виродок. Не бійся, ти – кролик, йо***ий виродок. Ти – п***а з мутними очима.

Усик: Я не залишу тебе наодинці.

Ф'юрі: Це я не залишу тебе наодинці, ти йо***ий ідіот. Не залишу тебе наодинці. Ви – йо***і потворні маленькі ви****ки. Так-так, це ти не бійся. Я збираюся тебе прибити. Ти отямишся в лікарні, йо****й клоун.

Усик: Я не залишу тебе наодинці.

Ф'юрі: Ти тупий, потворний виродок.

Усик: Знову.

Ф'юрі: Ти не зміг нічого зробити минулого разу. Тобі подарували рішення, твою довбану корону. Ти отримав рішення, але все одно не зміг нічого зробити. Я – чоловік. Я – довбаний чемпіон. Це мав бути лише я. Ти ї***ий потворний ви****ок. У твоїх очах істерика, виродок. Ми поб'ємо тебе завжди, за будь-яких обставин, ти ї***ий пацюк. Сім днів на тиждень, ми перемагаємо, ти ї***ий безхатько. Завершуй кар'єру. Завершуй, ти ї***ий безхатько.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою-реваншу Усик – Ф'юрі.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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