Емоції зашкалюють: росіянин потрапив у комічну ситуацію під час партії з українцем (відео)

Емоції зашкалюють: росіянин потрапив у комічну ситуацію під час партії з українцем (відео)

Кирило Шевченко переміг Давида Паравяна.

У Варшаві завершився чемпіонат світу з бліцу та рапіду серед чоловіків та жінок, у якому брали участь і українські шахісти.

В одній із партій у швидких шахах зустрічалися 19-річний українець Кирило Шевченко та 23-річний росіянин Давид Паравян.

В ендшпілі зустрічі Давид потрапив до цейтноту, хоча мав виграшну позицію. Паравян хотів замість пішака поставити другу ферзю, що дозволено правилам, але поряд не було запасної фігури. Тоді він зупинив годинник і дочекався, поки арбітр її передасть.

Коли він знову запустив відлік годинника, то через секунду час вийшов. Давид розлютився і на емоціях шпурнув фігуру. Проте раптово посміхнувся і ввічливо потис Шевченку руку, який здобув перемогу.

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