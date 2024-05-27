"Емполі" без Коваленка драматично вирвав перемогу над "Ромою" та уник вильоту із Серії А (відео)

Український футболіст весь поєдинок провів на лавці для запасних.

"Емполі" українського півзахисника Віктора Коваленка на своєму полі обіграв "Рому" в матчі заключного, 38-го туру італійської Серії А – 2:1 .

На 13-й хвилині господарів вивів уперед Маттео Канчелльєрі. На 20-й хвилині римляни могли відігратися, але гол Браяна Крістанте було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через офсайд.

Перед перервою "вовки" все ж зрівняли рахунок – відзначився Уссем Ауар.

Розв'язка зустрічі настала у компенсований час. На 90+3-й хвилині точний удар Мбає Ньянга приніс "Емполі" перемогу, а з нею і збереження прописки у Серії А на наступний сезон.

Коваленко весь матч провів на лавці для запасних. Загалом цього сезону український хавбек зіграв у 17 поєдинках чемпіонату Італії, забив один гол і зробив один асист.

Огляд матчу "Емполі" – "Рома"

Таким чином, "Емполі" (36 очок) фінішував на 17-му місці у турнірній таблиці Серії А та врятувався від вильоту до Серії B. Команда Коваленка на один бал обійшла "Фрозіноне", який понизився у класі.

"Рома" (63 пункти) завершила сезон на шостій позиції у Серії А та кваліфікувалася до наступного розіграшу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що більярдний гол українця Руслана Малиновського допоміг "Дженоа" в заключному турі обіграти головну сенсацію сезону Серії А.

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