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"Емполі" з голом Коваленка знову програв "Болоньї" та не вийшов до фіналу Кубка Італії (відео)
У фінальному матч Кубка Італії зійдуться "Мілан" і "Болонья".
Український півзахисник "Емполі" Віктор Коваленко забив гол у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії з "Болоньєю".
Коваленко вийшов у стартовому складі "Емполі" й на 33-й хвилині зрівняв рахунок у поєдинку (1:1), вдало зігравши на добиванні.
Для 29-річного українця це перший гол після повернення до італійського клубу в лютому 2025 року.
Матч завершився поразкою команди Коваленка з рахунком 1:2. У першому матчі "червоно-сині" також перемогли (3:0).
Огляд матчу "Болонья" – "Емполі"
Таким чином, "Болонья" тріумфувала з рахунком 5:1 за сумою двох зустрічей і вийшла до фіналу Кубка Італії, де 14 травня зіграє з "Міланом" – "россонері" у півфіналі турніру вибили "Інтер" (1:1, 3:0).