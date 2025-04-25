"Емполі" з голом Коваленка знову програв "Болоньї" та не вийшов до фіналу Кубка Італії (відео)

Віктор Коваленко / © facebook.com/empolifcofficialpage

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Український півзахисник "Емполі" Віктор Коваленко забив гол у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії з "Болоньєю".

Коваленко вийшов у стартовому складі "Емполі" й на 33-й хвилині зрівняв рахунок у поєдинку (1:1), вдало зігравши на добиванні.

Для 29-річного українця це перший гол після повернення до італійського клубу в лютому 2025 року.

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Матч завершився поразкою команди Коваленка з рахунком 1:2. У першому матчі "червоно-сині" також перемогли (3:0).

Огляд матчу "Болонья" – "Емполі"

Таким чином, "Болонья" тріумфувала з рахунком 5:1 за сумою двох зустрічей і вийшла до фіналу Кубка Італії, де 14 травня зіграє з "Міланом" – "россонері" у півфіналі турніру вибили "Інтер" (1:1, 3:0).