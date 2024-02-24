"Емполі" з Коваленком вирвав перемогу в матчі Серії А та віддалився від зони вильоту (відео)

"Емполі" українського півзахисника Віктора Коваленка на виїзді обіграв "Сассуоло" в матчі 26-го туру італійської Серії А. Результативний поєдинок завершився з рахунком 2:3 .

На 11-й хвилині гості вийшли вперед завдяки точного удару, якого завдав Себастьяно Луперто.

Після перерви господарі відігралися – на 54-й хвилині пенальті реалізував Андреа Пінамонті.

Через десять хвилин вже "Емполі" отримав право пробити 11-метровий і Мбай Н'янг з позначки не схибив.

Проте на 77-й хвилині рахунок у матчі знову став рівним – у складі "Сассуоло" відзначився Джанмарко Феррарі.

Все могло закінчитися нічиєю, однак у компенсований час "Емполі" вдалося вирвати перемогу. На 90+4-й хвилині вирішальний гол забив Сімоне Бастоні.

Зазначимо, що Коваленко вийшов у стартовому складі "Емполі" та був замінений на 80-й хвилині поєдинку. Для 28-річного українця це перша поява у старті від 30 грудня минулого року. Загалом в активі Віктора 12 матчів цього сезону Серії А, у яких він відзначився одним голом і одним асистом.

Огляд матчу "Сассуоло" – "Емполі"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Емполі" (25 очок) піднявся на 13-те місце у Серії А. "Сассуоло" (20 балів) посідає 17-ту позицію зовсім поруч із зоною вильоту.

У наступному турі команда Коваленка 3 березня прийме "Кальярі", а "Сассуоло" 28 лютого вдома зіграє проти "Наполі".

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