"Емполі" з Коваленком вирвав перемогу в матчі Серії А та віддалився від зони вильоту (відео)

Українець допоміг своїй команді здолати "Сассуоло".
"Емполі" українського півзахисника Віктора Коваленка на виїзді обіграв "Сассуоло" в матчі 26-го туру італійської Серії А. Результативний поєдинок завершився з рахунком 2:3.
На 11-й хвилині гості вийшли вперед завдяки точного удару, якого завдав Себастьяно Луперто.
Після перерви господарі відігралися – на 54-й хвилині пенальті реалізував Андреа Пінамонті.
Через десять хвилин вже "Емполі" отримав право пробити 11-метровий і Мбай Н'янг з позначки не схибив.
Проте на 77-й хвилині рахунок у матчі знову став рівним – у складі "Сассуоло" відзначився Джанмарко Феррарі.
Все могло закінчитися нічиєю, однак у компенсований час "Емполі" вдалося вирвати перемогу. На 90+4-й хвилині вирішальний гол забив Сімоне Бастоні.
Зазначимо, що Коваленко вийшов у стартовому складі "Емполі" та був замінений на 80-й хвилині поєдинку. Для 28-річного українця це перша поява у старті від 30 грудня минулого року. Загалом в активі Віктора 12 матчів цього сезону Серії А, у яких він відзначився одним голом і одним асистом.
Огляд матчу "Сассуоло" – "Емполі"
Буде додано незабаром.
Після цієї перемоги "Емполі" (25 очок) піднявся на 13-те місце у Серії А. "Сассуоло" (20 балів) посідає 17-ту позицію зовсім поруч із зоною вильоту.
У наступному турі команда Коваленка 3 березня прийме "Кальярі", а "Сассуоло" 28 лютого вдома зіграє проти "Наполі".
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