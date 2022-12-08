Енріке покинув посаду тренера збірної Іспанії після вильоту з ЧС-2022: хто замінить фахівця

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Луїс Енріке залишає свою посаду після провального виступу на чемпіонаті світу-2022.

Про це повідомили на офіційному сайті Федерації футболу Іспанії.

“Спортивне керівництво Федерації передало президенту звіт, в якому зазначено, що для іспанської футбольної збірної має розпочатися новий етап з метою продовження прогресу, досягнутого останніми роками завдяки роботі, виконаній Луїсом Енріке та його тренерським штабом”, – йдеться в повідомленні.

На посаді Енріке замінить Луїс де ла Фуенте. Останні 9 років він тренував молодіжні збірні Іспанії. Під його керівництвом команди перемагали Євро-2015 U-19 та Євро-2019 U-21. Також фахівець очолював олімпійську збірну на Іграх-2020, яка тоді завоювала срібні нагороди.

Із 61-річним фахівцем підписано повноцінний контракт, умови якого не уточнюються.

Луїс Енріке очолив збірну 2019 року. Під його керівництвом "Фурія роха" кваліфікувалася до фіналу Ліги націй УЄФА минулого сезону, пройшла у Фінал чотирьох цього турніру у поточному сезоні і дісталася до півфіналу Євро-2020.

Іспанська збірна сенсаційно поступилася Марокко у 1/8 фіналу ЧС-2022 та завершила боротьбу за трофей.

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