"Ентоні не потрібно боксувати з Усиком": промоутер розкрив план Джошуа на титульний бій з українцем

Стало зрозуміло, чого очікувати від британця.

Едді Гірн, промоутер чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, розповів, як потрібно діяти його клієнту в потенційному бою проти українця Олександра Усика.

"Ентоні потрібно вийти в ринг і бути абсолютно нещадним. Знаєте, йому подобається вчитися. Він обожнює боксувати з хорошими боксерами. Але не варто виходити на ринг і боксувати з Олександром Усиком.

Йому потрібно одне: вийти, позбавити суперника простору і винести його. Мені здається, саме таким і повинен бути план", -- цитує Хірна BoxingScene.

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Ей Джей повинен був захищати титул у бою з Олександром, однак відклав поєдинок з українцем, щоб побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій між британськими чемпіонами намітили на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Усик зловісно звернувся до Джошуа перед потенційним супербоя.

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