"Епіцентр" і "Верес" не визначили сильнішого в першому матчі плейоф за місце в УПЛ

"Епіцентр" і "Верес" зіграли внічию в першому матчі плейоф за право грати в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Лівий берег" у Києві завершився з рахунком 1:1 .

Представник Першої ліги вийшов вперед на 28-й хвилині зустрічі – відзначився Владислав Мороз.

Однак втримати перемогу "Епіцентр" не зумів. У другому таймі "Верес" відігрався – на 80-й хвилині рахунок зрівняв Микола Гайдучик.

Огляд матчу "Епіцентр" – "Верес"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між командами відбудеться в неділю, 2 червня, на стадіоні "Авангард" у Рівному. Початок – о 17:00. Переможець двоматчевої дуелі проведе наступний сезон в УПЛ.

Зазначимо, що другу путівку до елітного дивізіону розіграють "Оболонь" і "Лівий Берег".

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 до Першої ліги вилетіли два найгірші клуби УПЛ – "Минай" та "Металіст 1925". Своєю чергою, автоматичне підвищення в класі здобули "Карпати" та "Інгулець".

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