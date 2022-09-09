Епідемія травм: ще один ключовий гравець "Динамо" опинився в лазареті після матчу з "Фенербахче"

Основний воротар київського "Динамо" Георгій Бущан травмувався під час матчу 1-го туру групового раунду Ліги Європи проти "Фенербахче".

28-річний голкіпер провів у рамці воріт весь поєдинок у Стамбулі, незважаючи на те, що відчував дискомфорт упродовж матчу.

Після гри офіційний сайт "біло-синіх" повідомив, що у протистоянні з "Фенербахче" Бущан отримав травму колінного суглобу.

Згідно зпопередніми даними клубних лікарів, у Георгія підозра на травму меніска. Голкіперу знадобиться поглиблене обстеження. Через пошкодження Бущан може пропустити близько місяця.

Раніше повідомлялося, що в матчі з "Фенербахче" жахливу травму отримав півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко. Через розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба він проведе поза грою близько шести місяців. Також перед стартом "біло-синіх" у Лізі Європи перелому носа зазнав резервний голкіпер киян Руслан Нещерет.

Додамо, що травми Шапаренка та Бущана - це велика втрата не лише для "Динамо", а й для збірної України. У вересні команда Олександра Петракова проведе заключні поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го.

Нагадаємо, "Динамо" прикро поступилося "Фенербахче" (2:1), пропустивши вирішальний гол вже у компенсований до другого тайму час.

В іншому протистоянні групи B кривдник "Дніпра-1" у кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК Ларнака програв французькому "Ренну" - 1:2.

Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 15 вересня: "Динамо" - АЕК Ларнака, "Ренн" - "Фенербахче".

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