Ера Абрамовича закінчилася: "Челсі" офіційно повідомив про продаж клубу новому власнику

Лондонський "Челсі" відтепер не належить російському олігарху Роману Абрамовичу.

У понеділок, 30 травня, "Челсі" оголосив, що клуб отримав нових власників.

Як повідомила пресслужба "синіх", права на власність клубом перейшли від росіянина Романа Абрамовича консорціуму Clearlake Consortium, який очолює американський мільярдер Тод Боелі.

Загальна вартість інвестицій консорціуму Боелі склала 4,25 млрд фунтів (5,2 млрд доларів). Із них 1,75 млрд фунтів будуть вкладені безпосередньо у "Челсі", тоді як ще 2,5 млрд - саме вартість придбання клубу.

Сам Абрамович нічого не отримає з цієї суми через антиросійські санкції, які були запроваджені на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Кошти, які Боелі заплатив за придбання клубу, будуть "заморожені" банком Великої Британії, після чого британський уряд збирається спрямувати їх на гуманітарну допомогу постраждалим від російського вторгнення українцям.

"Для нас велика честь стати новими власниками футбольного клубу "Челсі". Ми викладатимемося на всі 100% - щохвилини кожного матчу. Наше бачення, як власників, зрозуміло: ми хочемо, щоб уболівальники пишалися клубом.

Поряд із нашими зобов'язаннями щодо розвитку молодіжного складу та придбання талантів наш план дій полягає в тому, щоб інвестувати в клуб на довгострокову перспективу та розвивати чудову історію успіху "Челсі". Я особисто хочу подякувати міністрам і чиновникам британського уряду, а також англійській Прем'єр-лізі за всю їхню роботу, завдяки якій ця угода відбулася", - сказав Боелі.

Тод Боелі / Фото: Associated Press

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