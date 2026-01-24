ТСН у соціальних мережах

Ередивізі 2026 – дивіться чемпіонат Нідерландів з футболу на Київстар ТБ

Дивіться матчі чемпіонату Нідерландів з футболу на платформі Київстар ТБ.

Чемпіонат Нідерландів з футболу, який наразі посідає шосте місце в рейтингу чемпіонатів УЄФА, доступний до перегляду на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

На глядачів чекають матчі одного з найвидовищніших європейських чемпіонатів за участю провідних клубів країни: "Аякса", ПСВ, АЗ, "Феєнорда" і "Твенте", а також зірок футболу.

Змагання триватимуть до 17 травня, а щовихідних у програмі заплановано 2-3 поєдинки, які українські глядачі ексклюзивно можуть переглянути на Київстар ТБ у високій якості та з українським коментуванням. 

Перегляд можливий на каналах "КС ТБ | Футбол" та "КС ТБ | Футбол 2". Дивіться матчі Ередивізі наживо та стежте за перебігом чемпіонату Нідерландів на Київстар ТБ.

Загалом у спортивному розділі Київстар платформи наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен глядач зможе знайти трансляції на свій смак.

Стежте за новинами, подіями й прем'єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".

