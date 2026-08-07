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- Категорія
- Проспорт
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Ередивізі 2026/2027 — ексклюзивно на Київстар ТБ Актуально
Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ транслюватиме матчі чемпіонату Нідерландів з футболу сезону 2026/2027. У новому сезоні на українських уболівальників чекають не лише протистояння провідних клубів країни, а й виступи українського нападника Артема Степанова.
Із 8 серпня 2026 року до 6 червня 2027 року глядачі зможуть переглянути 136 матчів за участю провідних клубів країни — «Аякса», ПСВ, «Феєнорда» та АЗ. На футбольному полі вболівальники також побачать відомих гравців, серед яких Міка Годс, Іван Перішич, Амір Байрактарович і Каспер Дольберг.
Протягом 34 турів матчі відбуватимуться щовихідних. Усі трансляції будуть доступні ексклюзивно на Київстар ТБ у HD-якості та з українським коментуванням.
Перегляд можливий на каналах «КС ТБ | Футбол» та «КС ТБ | Футбол 2». Дивіться матчі Ередивізі наживо та слідкуйте за перебігом чемпіонату Нідерландів на Київстар ТБ.
Загалом у спортивному розділі Київстар платформи наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен глядач зможе знайти трансляції на свій смак.