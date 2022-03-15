Еріксена вперше викликали до збірної Данії після зупинки серця на Євро-2020

Еріксена вперше викликали до збірної Данії після зупинки серця на Євро-2020

Зірковий данець візьме участь у товариських матчах.

Півзахисник Крістіан Еріксен вперше отримав виклик до збірної Данії після того, як влітку минулого року пережив серцевий напад під час Євро-2020.

30-річний футболіст потрапив до заявки своєї національної команди на товариські матчі проти Нідерландів (26 березня) та Сербії (29 березня). Зазначимо, що Данія виграла свою групу відбору на ЧС-2022 і вже гарантувала собі путівку на мундіаль у Катарі.

Наприкінці січня Еріксен підписав контракт з клубом АПЛ "Брентфордом". У складі "бджіл" він вже провів три матчі в АПЛ, відзначився гольовою передачею.

Раніше Еріксен грав за міланський "Інтер", який в середині грудня оголосив про розірвання контракту з данцем. Подібне рішення клубу пов'язане зі здоров'ям 29-річного півзахисника. Річ в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством.

Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо

12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи. Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена , а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.

, а в Мережі з'явилося з лікарні. 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок . Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд. 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.

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