Еріксена вперше викликали до збірної Данії після зупинки серця на Євро-2020

Зірковий данець візьме участь у товариських матчах.
Півзахисник Крістіан Еріксен вперше отримав виклик до збірної Данії після того, як влітку минулого року пережив серцевий напад під час Євро-2020.
30-річний футболіст потрапив до заявки своєї національної команди на товариські матчі проти Нідерландів (26 березня) та Сербії (29 березня). Зазначимо, що Данія виграла свою групу відбору на ЧС-2022 і вже гарантувала собі путівку на мундіаль у Катарі.
Наприкінці січня Еріксен підписав контракт з клубом АПЛ "Брентфордом". У складі "бджіл" він вже провів три матчі в АПЛ, відзначився гольовою передачею.
Раніше Еріксен грав за міланський "Інтер", який в середині грудня оголосив про розірвання контракту з данцем. Подібне рішення клубу пов'язане зі здоров'ям 29-річного півзахисника. Річ в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством.
Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021.
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо
- 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
- На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
- Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.
- 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
- 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.
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