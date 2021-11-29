Естерсунд-2021: розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Він розпочнеться зі спринтів.
Від 2 до 5 грудня в шведському Естерсунді відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону сезону-2021/22.
До програми цьогого етапу увійшли три гонки: спринт, гонка переслідування та естафета.
2 ЕТАП
Естерсунд (Швеція)
2-5 грудня
2 грудня
14:45 - Спринт, 7,5 км, жінки
17:30 - Спринт, 10 км, чоловіки
4 грудня
14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:10 - Естафета, 4х7,5, чоловіки
5 грудня
13:35 - Естафета, 4х6, жінки
16:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.
Додамо, що дебютний етап нового сезону також відбувся в Естерсунді. За його підсумками, найкращим результатом серед українських біатлоністів є 17 місце Валентини Семеренко в індивідуальній гонці.