Естерсунд-2021: розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Естерсунд-2021: розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Сезон розпочнеться індивідуальними гонками.

27-28 листопада шведський Естерсунд прийме дебютний етап Кубка світу з біатлону сезону-2021/22.

До програми прем'єрного етапу увійшли чотири гонки: чоловічі та жіночі індивідуалки та спринти.

1 ЕТАП

Естерсунд (Швеція)

27-28 листопада

27 листопада

12:45 - Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

16:00 - Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

28 листопада

12:00 - Спринт, 7,5 км, жінки

14:45 - Спринт, 10 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.