Естерсунд-2021: розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Сезон розпочнеться індивідуальними гонками.
27-28 листопада шведський Естерсунд прийме дебютний етап Кубка світу з біатлону сезону-2021/22.
До програми прем'єрного етапу увійшли чотири гонки: чоловічі та жіночі індивідуалки та спринти.
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Естерсунд (Швеція)
27-28 листопада
27 листопада
12:45 - Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
16:00 - Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
28 листопада
12:00 - Спринт, 7,5 км, жінки
14:45 - Спринт, 10 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.