Естерсунд-2023: розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Новий біатлонний сезон візьме старт у суботу, 25 листопада.
25 листопада – 3 грудня у шведському Естерсунді відбудеться перший етап Кубка світу з біатлону-2023/24.
До програми змагань стартового етапу увійшли одиночна та класична змішані естафети, індивідуальні гонки, естафети, спринти, а також персьюти.
Зазначимо, що наступний, другий етап, поточного сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 8 – 10 грудня австрійський Гогфільцен.
Розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону
25 листопада
13:30 – Одинична змішана естафета
15:50 – Змішана естафета
26 листопада
12:20 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
15:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
29 листопада
16:20 – Естафета, 4х6, жінки
30 листопада
16:20 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
1 грудня
15:45 – Спринт, 7,5 км, жінки
2 грудня
15:45 – Спринт, 10 км, чоловіки
3 грудня
15:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
17:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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