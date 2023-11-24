Естерсунд-2023: розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

25 листопада – 3 грудня у шведському Естерсунді відбудеться перший етап Кубка світу з біатлону-2023/24.

До програми змагань стартового етапу увійшли одиночна та класична змішані естафети, індивідуальні гонки, естафети, спринти, а також персьюти.

Зазначимо, що наступний, другий етап, поточного сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 8 – 10 грудня австрійський Гогфільцен.

Розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону

25 листопада

13:30 – Одинична змішана естафета

15:50 – Змішана естафета

26 листопада

12:20 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

15:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

29 листопада

16:20 – Естафета, 4х6, жінки

30 листопада

16:20 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

1 грудня

15:45 – Спринт, 7,5 км, жінки

2 грудня

15:45 – Спринт, 10 км, чоловіки

3 грудня

15:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

17:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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