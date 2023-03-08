Естерсунд-2023: розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Це передостанній етап Кубка світу з біатлону поточного сезону.
9 – 12 березня у шведському Естерсунді відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.
До програми змагань увійшли індивідуальні гонки, класичні естафети та масстарти.
Етап в Естерсунді стане передостаннім на Кубку світу цього сезону та другим після завершення чемпіонату світу-2023 з біатлону, де збірна України, на жаль, не завоювала медалей.
Закриє біатлонний сезон-2022/23 останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 16 – 19 березня.
Розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону
9 березня
14:15 – Індивідуальна гонка 15 км, жінки
17:20 – Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
11 березня
15:00 – Естафета, 4х6 км, жінки
17:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
12 березня
14:00 – Масстарт, 12,5 км, жінки
17:00 – Масстарт, 15 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
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