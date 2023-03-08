Естерсунд-2023: розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Це передостанній етап Кубка світу з біатлону поточного сезону.

9 – 12 березня у шведському Естерсунді відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.

До програми змагань увійшли індивідуальні гонки, класичні естафети та масстарти.

Етап в Естерсунді стане передостаннім на Кубку світу цього сезону та другим після завершення чемпіонату світу-2023 з біатлону, де збірна України, на жаль, не завоювала медалей.

Закриє біатлонний сезон-2022/23 останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 16 – 19 березня.

Розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону

9 березня

14:15 – Індивідуальна гонка 15 км, жінки

17:20 – Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

11 березня

15:00 – Естафета, 4х6 км, жінки

17:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

12 березня

14:00 – Масстарт, 12,5 км, жінки

17:00 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.

Щоб скористатися промокодом:

1. Завантажте застосунок «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.

2. Зайдіть у застосунок та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.

3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.

4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.

Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Читайте також:

Збірна України з біатлону оголосила склад на передостанній етап Кубка світу в Естерсунді

Лідер збірної України достроково завершив біатлонний сезон: відома причина

Збірна України з біатлону завоювала другу медаль на юнацькому чемпіонаті світу-2023