Естонія заборонила тенісистам із РФ та Білорусі виступати на турнірах у їхній країні

Влада Естонії вирішила не допускати тенісистів з Росії та Білорусі до змагань на своїй території.

Відповідний лист від ITF у середині липня отримали тенісисти цих країн-агресорок.

Про це передає BTU.

Зокрема, Міжнародна федерація тенісу (ITF) розіслала листи тенісисткам з білорусі та росії про те, що вони не зможуть виступити на турнірі ITF W25 в естонському місті Пярну. Цей турнір стартує 8 серпня. У соцмережах його опублікувала російська тенісистка Еліна Захарова. Захаровій повідомили, що через бан від уряду Естонії, її приберуть зі списку учасниць.

Estonia has banned Russian and Belarusian tennis players from playing in the country. Players received this email. Latvia has also banned Russians/Belarusians from competing in their tournaments. pic.twitter.com/UxZrchmqIL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 18, 2022

"Міжнародний спорт зараз жодним чином не відокремлений від політики, Росія та Білорусь використовують спорт задля досягнення своїх стратегічних цілей. Цим рішенням ми надсилаємо чіткий сигнал", - йдеться в заяві Лійни Керсни, яка виконує обов'язки міністра культури Естонії.

Таким чином Естонія приєдналася до Латвії, а також Великої Британії щодо заборони участі росіян та білорусів у тенісних турнірах на території цієї країни. У Латвії росіянки планували виступити на турнірі в Лієпаї.

Зазначимо, що влада Естонії забороняє грати на професійних турнірах у своїй країні представникам країни-агресора. До цього до Естонії на етап чемпіонату світу з ралі не пустили росіянина Костянтіна Александрова.

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